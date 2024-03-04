Toyota выпустит новый компактный кроссовер Urban SUV на базе Suzuki

Несмотря на все инсинуации о том, что количество владельцев электромобилей, желающих вернуться на автомобили с ДВС, растет, крупные автопроизводители не отказываются от такой техники и, напротив, развивают свои модельные линейки в сегменте EV.

Toyota здесь не исключение и вскоре со своим технологическим партнером в лице Suzuki представит совершенно новый электрический кроссовер для развивающихся рынков.

Как пишет издание «Autocarindia», машина может получить название Toyota Urban SUV. Ей предстоит оказаться аналогом серийной версии концепта Suzuki eVX, которая появится в продаже в марте 2025 года.

Инсайдеры отмечают, что клон батарейной модели «Сузуки» дебютирует спустя полгода после премьеры оригинала, то есть примерно к сентябрю-октябрю 2025-го. Его длина составит 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота 1,6-метра при колесной базе в 2,7-метра.

Внешне машине предстоит отличаться от концепта Suzuki eVX заостренными линиями кузова и C-образными светодиодными дневными ходовыми огнями спереди, а также минималистичными бамперами, широкими колесными арками и скрытыми в задних стойках дверными ручками.

Вариантов аккумуляторов для машины припасено сразу два: блок емкостью 60 кВт/ч с запасом хода около 550 километров, а также с более компактной батареей на 48 кВт/ч, обеспечивающей дальнобойность на уровне 400 километров.

Привод можно будет выбрать как передний, так и полный, а в качестве конкурентов для автомобиля выступят электрический кроссовер Hyundai Creta EV и собственный родственник eVX.