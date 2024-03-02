Kia готовится выпустить первый в своей истории пикап: что о нем известно

Южнокорейский автопроизводитель Kia готовится к официальной премьере совершенно новой модели в своей линейке, которая откроет для компании дорогу в нехарактерный для нее сегмент пикапов. Накануне всеми известными подробностями, а также изображением машины поделилось австралийское издание «CarsGuide».

По неофициальной информации, дебютный серийный пикап Kia назовут Tasman, но существует хоть и небольшой шанс, что в итоге для автомобиля выберут другое имя.

Автомобиль будет представлять собой пикап с двойной кабиной, которому не придется идти по пути Hyundai Santa Cruz и становиться электрическим. Вместо этого Tasman получит под капот 4-цилиндровый турбодизельный двигатель, характеристики которого пока не раскрываются.

Судя по подготовленному независимым дизайнером рендеру, машину ждет собственный дизайн с узкими светодиодными фарами, необычной по форме и наполнению радиаторной решеткой, а также большими черными накладками на колесных арках из неокрашенного пластика.

В качестве платформы для автомобиля выступит шасси с лестничной рамой. Платформа является совершенно новой и разработанной для прочных, ориентированных на бездорожье автомобилей бренда.

Концептуальная версия Kia Tasman должна увидеть свет примерно в марте, а продажи серийного пикапа начнутся в 2025-м году. Предлагать машину будут не только в Австралии, но и на других рынках, включая Южную Африку и Ближний Восток.