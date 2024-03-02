ДомойАвтоновости сегодняKia готовится выпустить первый в своей истории пикап: что о нем известно

Kia готовится выпустить первый в своей истории пикап: что о нем известно

Раскрыты новые подробности

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2024 03 02 в 21.17.48

Южнокорейский автопроизводитель Kia готовится к официальной премьере совершенно новой модели в своей линейке, которая откроет для компании дорогу в нехарактерный для нее сегмент пикапов. Накануне всеми известными подробностями, а также изображением машины поделилось австралийское издание «CarsGuide».

По неофициальной информации, дебютный серийный пикап Kia назовут Tasman, но существует хоть и небольшой шанс, что в итоге для автомобиля выберут другое имя. 

Автомобиль будет представлять собой пикап с двойной кабиной, которому не придется идти по пути Hyundai Santa Cruz и становиться электрическим. Вместо этого Tasman получит под капот 4-цилиндровый турбодизельный двигатель, характеристики которого пока не раскрываются.

2024 Kia Tasman Ute Red Render Thanos Pappas 1001x565 1 1

Судя по подготовленному независимым дизайнером рендеру, машину ждет собственный дизайн с узкими светодиодными фарами, необычной по форме и наполнению радиаторной решеткой, а также большими черными накладками на колесных арках из неокрашенного пластика. 

В качестве платформы для автомобиля выступит шасси с лестничной рамой. Платформа является совершенно новой и разработанной для прочных, ориентированных на бездорожье автомобилей бренда. 

vgbf15n4ewjlwhqy7u430b2neq31700l

Концептуальная версия Kia Tasman должна увидеть свет примерно в марте, а продажи серийного пикапа начнутся в 2025-м году. Предлагать машину будут не только в Австралии, но и на других рынках, включая Южную Африку и Ближний Восток. 

Источник:CarsGuide

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+