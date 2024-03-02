Новая Volga 2024: сколько она будет стоить?

Одной из главных новостей отечественного автопрома в прошлом году стал анонс возрожденного автомобиля Volga, который вслед за «Москвичом» должен был вернуться в строй в виде перелицованного клона одной из китайских моделей.

Подробностей о проекте было совсем мало, но недавно выяснилось, что прародителем новой «Волги» может стать автомобиль Changan Raeton Plus. Машину в нескольких экземплярах заметили на Горьковском автозаводе, где, по слухам, изучают ее конструкцию для постановки на конвейер.

Если эта информация подтвердится, то длина новой Volga составит 4,8-метра, ширина будет равна 1,8-метрам, а высота 1,5-метрам. Под капотом машины может расположиться оригинальный «чангановский» бензиновый турбомотор объемом 1,5-литра, выдающий 185 лошадиных сил и 300 Нм максимального крутящего момента. Ассистировать ему предстоит «роботу» с двумя сцеплениями.

Вероятно, отечественная машина будет несколько отличаться от Raeton Plus. По крайней мере ранее на это намекали в Минпромторге, обещая, что автомобиль сохранит логотип с оленем, а также может получить решетку радиатора, напоминающую предыдущие «Волги».

Но куда интереснее будет цена такого автомобиля. Если следовать аналогии с «Москвичом», то локализованная версия Changan Raeton Plus с логотипами Volga окажется в два, а то и три раза дороже, чем эта модель стоит в Китае.

Учитывая, что в «Поднебесной» за потенциального прародителя возрожденной «Волги» просят от 100 до 120 тысяч юаней, то в России минимальный прайс на машину может превысить отметку в 3 миллиона рублей и доходить до 4 миллионов в «топовых» комплектациях.

Угадали мы с ценой машины или же нет узнаем уже скоро. Премьера нового автомобиля Volga должна состояться в середине 2024 года.