Самый дорогой кроссовер Hyundai показали на первых изображениях

Компания Hyundai продолжает работать над расширением своей линейки электрических SUV под люксовым брендом Ioniq. Ближайшим пополнением в гамме этого автопроизводителя станет флагманский SUV, который должен стать самым роскошным и дорогим корейским кроссовером за всю историю.

Как будет выглядеть такой автомобиль показали дизайнеры из студии «KKSStudio». Воспользовавшись шпионскими снимками прототипа и фотошопом им удалось воспроизвести экстерьер автомобиля без камуфляжа.

Изначально предполагалось, что машина будет носить название Ioniq 7, но впоследствии проект был переименован в Ioniq 9. Судя по показанным изображениям, машина получит немало сходств с концепт-каром Ioniq Seven, представленным в прошлом году, но окажется еще брутальнее, чем прототип.

Автомобилю достанется более строгий силуэт, а также светодиодная оптика, выполненная в виде пикселей, сложный по форме бампер, скрытые в кузове дверные ручки и квадратные колесные арки из глянцевого пластика, перетекающие в двойные накладки на дверях и порогах.

Длина новинки должна перевалить за отметку в 5 метров, что обеспечит пассажиров внутри большим запасом пространства. Для кроссовера будет предусмотрен максимально удобный и роскошный салон, включающий в себя самые передовые функции и технологии.

Технические характеристики автомобиля остаются засекреченными, но известна платформа, на которой его построят – E-GMP. По слухам, в качестве тяговой батареи Ioniq 9 достанется самый емкий аккумулятор в линейке компании, который обеспечит «девятке» запас хода более 500 километров.

Премьера самого дорогого кроссовера Hyundai состоится в июне 2024 года на автосалоне в Пусане.