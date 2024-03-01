Уникальный кабриолет Lada Niva продают за полтора миллиона рублей

Каких только модификаций Lada Niva не существовало за более 40 лет производства этой модели. Многие из редких исполнений внедорожника сегодня хранятся в музее «АвтоВАЗа», но как минимум один уникальный экземпляр накануне стал доступен для покупателей по цене в полтора миллиона рублей.

Редакция Daily-Motor.Ru провела мониторинг российских классифайдов, обнаружив объявление о продаже Lada Niva в кузове кабриолет. Автомобиль сошел с конвейера в 1982 году и, если верить словам продавца, был рожден в экспериментальном цеху российского автогиганта.

Как машина оказалась в распоряжении ее нынешнего владельца не уточняется, но заявлено, что внедорожник обладает усиленным кузовом и тентом, который позволяет ездить на нем в дождливую погоду.

Вот как описывает кабриолет Lada Niva его продавец:

«Такой нет ни у кого, это точно! Даже в музее АвтоВАЗа нет. Вы всегда будете в центре внимания. Вас будут останавливать для фото и постоянно расспрашивать о ней».

По его словам, он избавился в этой машине от «раздатки» и переднего моста, якобы не нужных для летнего прогулочного автомобиля.

Кроме того, заменил множество деталей под капотом и в подвеске, но двигатель и трансмиссия в «Ниве» остаются оригинальными.

За машину, которая по документам является не внедорожником, а кабриолетом, мужчина собирается выручить 1 миллион 500 тысяч рублей.