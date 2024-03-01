Самый дешевый купе-кроссовер Toyota появится в ближайшие месяцы

С прошлого года в линейке компании Suzuki существует автомобиль Fronx, ставший самым недорогим купе-кроссовером в мире с ценой на некоторых рынках при пересчете на российскую валюту около 800 тысяч рублей.

Японский автопроизводитель является технологическим партнером Toyota, что позволяет последнему создать фактически собственный аналог «Фронкса». И, как выяснилось сегодня, до появления такого «паркетника» ждать осталось недолго.

По информации журнала «ICN», для самого доступного купеобразного кроссовера Toyota уже выбрано название – Urban Cruiser Taisor. Его официальная премьера должна состояться в ближайшие месяцы.

Ожидается, что Toyota постарается сделать так, чтобы внешне ее кросс-купе отличался от собрата Suzuki. Машину ждут косметические изменения, в том числе собственная радиаторная решетка, измененные бамперы спереди и сзади, а также колеса с уникальным дизайном.

Определенные перемены ждут и салон автомобиля. На фоне Suzuki Fronx внутреннее убранство кроссовера претерпит ряд характерных изменений, обзаведясь обновленной приборной панелью с новыми вставками и другой отделкой сидений. При этом общая планировка и функции, скорее всего, останутся без изменений.

Технически Toyota Urban Cruiser Taisor предстоит скопировать Suzuki Fronx. Для внедорожника задействуют те же моторы, что и в случае с «Сузуки»: 1,2-литровый «атмосферник» и литровый турбомотор, выдающие 90 и 100 лошадиных сил (113 и 147 Нм соответственно). Покупатели смогут выбрать как механическую, так и автоматизированную коробку передач (AMT).

В перспективе самый доступный кросс-купе Toyota может добраться до российского рынка. Ранее это уже сделал его прародитель в лице Suzuki Fronx.

Вот только ждать, что у нас эта модель окажется такой же дешевой, как на азиатских рынках, не стоит. К примеру, тот же «Фронкс» у нас оценен минимум в 3 миллиона рублей, что более чем в 3 раза дороже, чем за машину просят в той же Индии.