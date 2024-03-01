Японский седан по цене Lada сменит поколение этой осенью

Японская четырехдверка Honda Amaze, фактически являющаяся ценовым и габаритным аналогом российской Lada Granta, продается в актуальном поколении в странах Азии с далекого 2018 года.

Несмотря на плановую модернизацию, состоявшуюся в 2021-м, машина далека от современных представителей «Хонды» как с точки зрения дизайна, так и технологий. Но вскоре эта модель переживет полноценную смену генерации, которая должна заметно изменить ее внешне и внутренне.

По информации журнала «Autocarindia», третье поколение Honda Amaze будет представлено этой осенью (ориентировочно в конце октября – начале ноября).

Машину построят на платформе бюджетников City и Elevate с колесной базой в 2,6-метра, но Amaze она не подойдет, а значит, чтобы вписаться в длину кузова менее 4-метров компании придется укоротить расстояние между осями седана примерно до 2,5-метров.

Как будет выглядеть новинка пока неизвестно, но инсайдеры сообщают, что бюджетный седан получит дизайн, вдохновленный новой генерацией Honda Accord. Внутри машины ожидается появление современной передней панели с увеличенным сенсорным дисплеем на центральной консоли, а также более качественных материалов отделки.

Несмотря на переезд на новую «тележку» недорогая 4-дверка «Хонды» сохранит свой актуальный 1,2-литровый атмосферный бензиновый мотор, который развивает 90 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента. В паре с ним будут работать прежние 5-скоростная «механика» или вариатор CVT.

После запуска новый Honda Amaze бросит вызов таким представителям своего класса как Suzuki Dzire нового поколения, а также Hyundai Aura.