ДомойАвтоновости сегодня22-летний Toyota Land Cruiser 100 продают за 23 миллиона рублей

22-летний Toyota Land Cruiser 100 продают за 23 миллиона рублей

Для этого есть веская причина

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2024 03 01 в 11.15.03

Внедорожники Toyota Land Cruiser в России не склонны дешеветь даже спустя десятилетия с момента их покупки, но некоторые экземпляры, которые иногда можно найти на отечественных классифайдах, способны бить рекорды стоимости даже для этой модели.

Один из таких примеров обнаружился в Тольятти, где владелец 22-летнего Land Cruiser 100 продает свою машину за колоссальные 23 миллиона рублей. Для сравнения, это в 2 раза дороже, чем сейчас стоит новый Land Cruiser 300.

land cruiser 100

Причина, по которой автомобиль 2002 года выпуска оценен так дорого, кроется в одной его уникальной особенности – околонулевом пробеге. Согласно описанию к объявлению, японский внедорожник за прошедшие с его выпуска годы проехал всего 58 километров и находится в заводском состоянии. 

land cruiser 100 22

Продавец заявляет, что конкретно этот автомобиль с годами будет только дорожать, а это значит, что машину можно рассмотреть даже как инвестиционную покупку, либо как коллекционный экспонат.

Снимок экрана 2024 03 01 в 11.12.56

Автомобиль укомплектован 4,7-литровым бензиновым мотором V8, отдача которого составляет 235 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется классический «автомат», а привод – полный. 

Источник:Авито
Фото:Автора объявления

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+