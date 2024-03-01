22-летний Toyota Land Cruiser 100 продают за 23 миллиона рублей

Внедорожники Toyota Land Cruiser в России не склонны дешеветь даже спустя десятилетия с момента их покупки, но некоторые экземпляры, которые иногда можно найти на отечественных классифайдах, способны бить рекорды стоимости даже для этой модели.

Один из таких примеров обнаружился в Тольятти, где владелец 22-летнего Land Cruiser 100 продает свою машину за колоссальные 23 миллиона рублей. Для сравнения, это в 2 раза дороже, чем сейчас стоит новый Land Cruiser 300.

Причина, по которой автомобиль 2002 года выпуска оценен так дорого, кроется в одной его уникальной особенности – околонулевом пробеге. Согласно описанию к объявлению, японский внедорожник за прошедшие с его выпуска годы проехал всего 58 километров и находится в заводском состоянии.

Продавец заявляет, что конкретно этот автомобиль с годами будет только дорожать, а это значит, что машину можно рассмотреть даже как инвестиционную покупку, либо как коллекционный экспонат.

Автомобиль укомплектован 4,7-литровым бензиновым мотором V8, отдача которого составляет 235 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется классический «автомат», а привод – полный.