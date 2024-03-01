Без слез не взглянешь: редкие автомобили, которые бросили на произвол судьбы

Фотографии брошеных автомобилей нередко вызывают смесь восхищения и грусти, но когда речь заходит о машинах с высокой ценностью, которые по тем или иным причинам лишились хозяина и не нашли нового возникает чувство беспомощности.

Журналисты испанского издания «Periodismodelmotor» собрали десятку самых интересных автомобилей, которые неожиданным образом оказались никому не нужны на протяжении долгих лет.

Ferrari Testarossa

Машину обнаружили летом 2022 года. Автомобиль 1989 года выпуска был брошен на одной из французских стоянок, где простоял в течение 20 лет. За свою жизнь эта «Феррари» успела проехать чуть больше 22 тысяч километров и впоследствии была продана на одном из аукционов по цене в 95 тысяч 360 долларов (8,7 миллиона рублей).

Автомобили, брошенные после аварии на АЭС «Фукусима»

В данном случае речь идет не об одном автомобиле, а о целом списке машин, которые вынуждены доживать свой век в зараженном радиацией городе. Среди них: Honda S2000, Toyota Crown, Mitsubishi Lancer Evolution и многие другие редкие модели.

Ferrari F40 сына Саддама Хусейна

Считавшийся пропавшим после того, как известный ближневосточный диктатор приказал сжечь все автомобили своего сына Удея в 1995 году, чтобы преподать тому урок. Несмотря на это Ferrari F40 пережил пожар и даже последующую войну в Ираке, но так и не нашел себе нового хозяина.

Lamborghini Huracan Performante

Брошенный на парковке в Канаде итальянский суперкар имеет владельца, но по какой-то причине он им очень долго не пользовался. На автомобиль обратили внимание в 2022-м году. Кузов машины покрылся толстым слоем пыли, а некоторые хозяева по парковке начали использовать его как листок бумаги, оставляя автографы.

Porsche 928, брошенные в поле

Годом ранее, в 2021-м, в объективы путешественников попал целый парк автомобилей Porsche 928. Автомобили находились в старом карьере к северу от Мурпарка (штат Калифорния, США). Самое интересное, у всех них есть владелец, но восстанавливать или продавать машины он не собирается.

Новый Saab 9-5 в заброшенном дилерском центре

Автомобиль, застрявший в дилерском центре Saab в США, закрывшемся в 2010-х годах. Судя по внешнему виду автосалона, бизнес прекратил свою деятельность примерно 6 или 7 лет назад. Единственной машиной, которая осталась в стенах шоурума, оказался редкий 9-5 Aero Turbo6 XWD, мощность которого составляет 300 лошадиных сил.

Honda NSX, оставленная посреди леса

История, произошедшая в России. Редкий японский автомобиль был найден в районе, граничащем с частным жилым сектором. Машина оставалась в ловушке в течение многих лет, но впоследствии ее удалось эвакуировать из леса и даже вернуть в строй.

Porsche Carrera GT в заброшенном дилерском центре в Китае

Автосалон, расположенный в Гуанчжоу, был открыт в 2005 году, но прекратил свою работу уже в 2012-м, когда в Китае были введены антикоррупционные меры, на долгое годы убившие продажи роскошных машин в «Поднебесной».

Конфискованный Mercedes SLR McLaren

Автомобиль был изъят у водителя и оставлен гнить на импровизированной парковке в Чехии в 2011 году. Машину конфисковали у подозреваемого в угоне, но дело так и не раскрыли, а редкий суперкар так и остался стоять на этом месте, превращаясь в кусок металлолома.

Range Rover, съеденный природой

Замыкает этот список Range Rover 1987 года выпуска, который каким-то неизвестным образом оказался в одном из лесов Великобритании. Несмотря на пробег всего в 37 тысяч километров долгое нахождение на природе привело к тому, что она постепенно начала отвоевывать у внедорожника свою территорию.

Машина покрылась слоем грязи и обросла мхом. Причем так, будто практически слилась с окружающим лесом.