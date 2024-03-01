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Без слез не взглянешь: редкие автомобили, которые бросили на произвол судьбы

Они были никому не нужны на протяжении многих лет

Текст: Алексей Шмидт
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Фотографии брошеных автомобилей нередко вызывают смесь восхищения и грусти, но когда речь заходит о машинах с высокой ценностью, которые по тем или иным причинам лишились хозяина и не нашли нового возникает чувство беспомощности. 

Журналисты испанского издания «Periodismodelmotor» собрали десятку самых интересных автомобилей, которые неожиданным образом оказались никому не нужны на протяжении долгих лет.

Ferrari Testarossa

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Машину обнаружили летом 2022 года. Автомобиль 1989 года выпуска был брошен на одной из французских стоянок, где простоял в течение 20 лет. За свою жизнь эта «Феррари» успела проехать чуть больше 22 тысяч километров и впоследствии была продана на одном из аукционов по цене в 95 тысяч 360 долларов (8,7 миллиона рублей).

Автомобили, брошенные после аварии на АЭС «Фукусима»

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В данном случае речь идет не об одном автомобиле, а о целом списке машин, которые вынуждены доживать свой век в зараженном радиацией городе. Среди них: Honda S2000, Toyota Crown, Mitsubishi Lancer Evolution и многие другие редкие модели. 

Ferrari F40 сына Саддама Хусейна

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Считавшийся пропавшим после того, как известный ближневосточный диктатор приказал сжечь все автомобили своего сына Удея в 1995 году, чтобы преподать тому урок. Несмотря на это Ferrari F40 пережил пожар и даже последующую войну в Ираке, но так и не нашел себе нового хозяина. 

Lamborghini Huracan Performante

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Брошенный на парковке в Канаде итальянский суперкар имеет владельца, но по какой-то причине он им очень долго не пользовался. На автомобиль обратили внимание в 2022-м году. Кузов машины покрылся толстым слоем пыли, а некоторые хозяева по парковке начали использовать его как листок бумаги, оставляя автографы. 

Porsche 928, брошенные в поле

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Годом ранее, в 2021-м, в объективы путешественников попал целый парк автомобилей Porsche 928. Автомобили находились в старом карьере к северу от Мурпарка (штат Калифорния, США). Самое интересное, у всех них есть владелец, но восстанавливать или продавать машины он не собирается. 

Новый Saab 9-5 в заброшенном дилерском центре

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Автомобиль, застрявший в дилерском центре Saab в США, закрывшемся в 2010-х годах. Судя по внешнему виду автосалона, бизнес прекратил свою деятельность примерно 6 или 7 лет назад. Единственной машиной, которая осталась в стенах шоурума, оказался редкий 9-5 Aero Turbo6 XWD, мощность которого составляет 300 лошадиных сил. 

Honda NSX, оставленная посреди леса 

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История, произошедшая в России. Редкий японский автомобиль был найден в районе, граничащем с частным жилым сектором. Машина оставалась в ловушке в течение многих лет, но впоследствии ее удалось эвакуировать из леса и даже вернуть в строй.

Porsche Carrera GT в заброшенном дилерском центре в Китае

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Автосалон, расположенный в Гуанчжоу, был открыт в 2005 году, но прекратил свою работу уже в 2012-м, когда в Китае были введены антикоррупционные меры, на долгое годы убившие продажи роскошных машин в «Поднебесной». 

Конфискованный Mercedes SLR McLaren

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Автомобиль был изъят у водителя и оставлен гнить на импровизированной парковке в Чехии в 2011 году. Машину конфисковали у подозреваемого в угоне, но дело так и не раскрыли, а редкий суперкар так и остался стоять на этом месте, превращаясь в кусок металлолома. 

Range Rover, съеденный природой

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Замыкает этот список Range Rover 1987 года выпуска, который каким-то неизвестным образом оказался в одном из лесов Великобритании. Несмотря на пробег всего в 37 тысяч километров долгое нахождение на природе привело к тому, что она постепенно начала отвоевывать у внедорожника свою территорию.

Машина покрылась слоем грязи и обросла мхом. Причем так, будто практически слилась с окружающим лесом. 

Источник:Periodismodelmotor

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