В Россию начали ввозить самый надежный кроссовер по версии британцев

Автомобили Volvo, как и машины других европейских автопроизводителей, больше не поступают на наш рынок официально. Вместо этого ими торгуют так называемые «серые» дилеры, занимающиеся их ввозом с использованием схемы параллельного импорта.

Накануне в России появился автомобиль шведской марки, который является особенным даже на фоне таких грандов как Lexus и Mazda.

По информации Daily-Motor.Ru, в РФ приехала партия компактных кроссоверов Volvo XC40. Машины 2024 года выпуска, ввезенные из Китая, укомплектованы 2-литровым бензиновым турбомотором, максимальная мощность которого составляет 197 лошадиных сил. Ассистирует двигателю роботизированная коробка передач и система полного привода.

Производство таких автомобилей с 2019 года ведется на мощностях завода в Китае (Луцяо), принадлежащем местному концерну Geely, который владеет маркой Volvo.

Уникальная особенность Volvo XC40 заключается в том, как ее позиционируют на Западе.

Так, к примеру, авторитетный британский журнал «CarWow» называет этот автомобиль самым надежным кроссовером в 2024 году, ставя ему оценку в 9 баллов из 10, что на 1 балл больше, чем заработали японские бестселлеры Lexus NX и Mazda CX-5.

Что касается цен, то за новые Volvo XC40 в России сегодня просят от 5 миллионов 260 тысяч рублей.