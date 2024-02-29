Самый дешевый кроссовер Kia будет стоить от 555 тысяч до 1,1 миллиона рублей

Южнокорейская автомобильная марка Kia, осознав, что пока уступает конкурентам по количеству моделей в ультрабюджетном сегменте SUV, приступила к работам над новым субкомпактным «паркетником», который должен оказаться самым маленьким и, соответственно, самым дешевым кроссовером компании. Накануне стало известно, сколько хотят просить за эту машину.

Первым рынком для Kia Clavis (именно так собираются назвать новый вседорожник) станет Индия, но впоследствии модель станет глобальным продуктом.

По информации издания «Timesbull», официальная премьера новинки «Киа» состоится в декабре 2024 года, а ценник на машину будет варьироваться в пределах 500 тысяч – 1 миллиона местных рупий (от 555 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч рублей по текущему курсу).

Главными конкурентами для модели Clavis должны выступить родственный Hyundai Exter, а также Suzuki Fronx и Tata Punch. Предлагать кроссовер собираются как с двигателем внутреннего сгорания, так и с полностью электрической силовой установкой. Кроме того, не исключено, что у новинки Kia будет и гибридная модификация.

В качестве ДВС для машины могут задействовать 1,2-литровый бензиновый мотор серии NA, а также литровый бензиновый турбомотор, которыми комплектуют модель Hyundai Venue.

Электрическая модификация Kia Clavis, скорее всего, будет оснащена тяговой батареей емкостью от 30 до 35 кВт/ч и только одним электромотором, установленным на передней оси.