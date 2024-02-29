Ярый критик Tesla потратил 73 миллиона рублей на три Tesla Roadster, забытых в грузовом контейнере на 13 лет

Весной прошлого года мы рассказывали о том, что в Китае случайным образом обнаружили три пропавших 12 лет назад автомобиля Tesla Roadster, которые отправили из США в «Поднебесную», но до покупателей они так и не доехали. Все это время машины хранились в грузовом контейнере в одном из портов Северной Америки.

Накануне выяснилось, что все они нашли нового владельца. Им оказался миллиардер Дэн О’Дауд, известный своей критикой электрокаров Tesla.

Причины, по которым богатый американец, ругающий автомобили Tesla за их опасный автопилот, решил приобрести эти электромобили не раскрываются, но известно, что за все три машины он заплатил 800 тысяч долларов или чуть больше 73 миллионов рублей. Но на этом его траты не закончатся.

Вся троица Roadster не заряжалась более 10 лет, поэтому аккумуляторы автомобилей вышли из строя. Перед тем, как вернуть машины в строй, критику Tesla придется заменить их на новые, а также перекрасить их кузова, пострадавшие из-за длительного нахождения без движения рядом с морем.

Испанский журнал «Periodismodelmotor», ссылаясь на собственные источники, утверждает, что миллиардер, выступающий против Tesla, купил эти машины не для того, чтобы ездить на них, а с целью сохранить их как музейные экспонаты. И, возможно, впоследствии заработать на их перепродаже.