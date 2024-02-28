В Германии по-своему обновили внедорожник Lada Niva Legend

Компания «АвтоВАЗ» продает в России внедорожник Lada Niva Legend (он же Lada 4×4) практически без изменений более 45 лет. Последнее незначительное обновление машина пережила в 2023 году, получив фетровые подкрылки колесных арок, а также слегка измененные пластиковые накладки на внутренних частях порогов.

Тюнеры из Германии решили, что этого устаревшей модели явно недостаточно и провели ее модернизацию по собственным лекалам, а затем выставили на машину на продажу.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения автомобилей Lada на популярном европейском классифайде, обнаружив в продаже реформенный внедорожник Lada Niva Legend, переживший обновление от ателье Lada EMS.

В основе машины лежит простой внедорожник Lada Niva Legend 2022 года выпуска, который получил целый комплекс доработок.

Получившийся автомобиль назвали Lada Niva Legend Facelift Fresstyle. Его отличия от обычной классической «Нивы», продающейся в России, заключаются в наличии специальных бамперов фирмы WFT, крепления запасного колеса этой же компании, а также необычных держателей канистр с надписями («Водка» и «Пиво»).

Кроме того, внедорожнику достались алюминиевый экспедиционный багажник со встроенной лопатой на крыше, руль, обтянутый натуральной кожей, шноркель, светодиодные фары и фонари (с LED-указателями поворотов), динамики Kenwood и амортизаторы Kayaba.

Сейчас автомобиль, пробег которого равен всего 400 км, выставлен на продажу и оценен в 26 тысяч 900 евро (около 2,7 миллиона рублей).