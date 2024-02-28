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В Германии по-своему обновили внедорожник Lada Niva Legend

Получилось в 100 раз лучше, чем это делает "АвтоВАЗ"

Текст: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» продает в России внедорожник Lada Niva Legend (он же Lada 4×4) практически без изменений более 45 лет. Последнее незначительное обновление машина пережила в 2023 году, получив фетровые подкрылки колесных арок, а также слегка измененные пластиковые накладки на внутренних частях порогов.

Тюнеры из Германии решили, что этого устаревшей модели явно недостаточно и провели ее модернизацию по собственным лекалам, а затем выставили на машину на продажу.

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Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения автомобилей Lada на популярном европейском классифайде, обнаружив в продаже реформенный внедорожник Lada Niva Legend, переживший обновление от ателье Lada EMS. 

В основе машины лежит простой внедорожник Lada Niva Legend 2022 года выпуска, который получил целый комплекс доработок. 

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Получившийся автомобиль назвали Lada Niva Legend Facelift Fresstyle. Его отличия от обычной классической «Нивы», продающейся в России, заключаются в наличии специальных бамперов фирмы WFT, крепления запасного колеса этой же компании, а также необычных держателей канистр с надписями («Водка» и «Пиво»).

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Кроме того, внедорожнику достались алюминиевый экспедиционный багажник со встроенной лопатой на крыше, руль, обтянутый натуральной кожей, шноркель, светодиодные фары и фонари (с LED-указателями поворотов), динамики Kenwood и амортизаторы Kayaba.

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Сейчас автомобиль, пробег которого равен всего 400 км, выставлен на продажу и оценен в 26 тысяч 900 евро (около 2,7 миллиона рублей). 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Mobile.de

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