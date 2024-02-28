Эксперты назвали все плюсы и минусы Toyota Camry 2024

Седан Camry считается одной из лучших моделей за всю историю Toyota и многие уверены, что у него отсутствуют какие-либо минусы. И это почти верно. Семейная 4-дверка максимально приближена к идеалу автомобиля, но даже у нее есть ряд недостатков.
Четыре популярных американских автомобильных экспертных издания назвали все плюсы и минусы Toyota Camry 2024 года выпуска (поколение XV70).
Car and Driver
Плюсы:
- Большое количество комплектаций
- Длинный список базовых функций безопасности
Минусы:
- 4-цилиндровым двигателям не хватает азарта
- Базовое оснащение слишком простое
- Скучная управляемость
U.S. News and World Report
Плюсы:
- Производительный двигатель V6
- Сбалансированная работа подвески
- Удобный и просторный салон
- Простая в использовании мультимедийная система
Минусы:
- Посредственная грузоподъемность
- Чрезмерный шум от дороги и ветра на высоких скоростях
Kelley Blue Book
Плюсы:
- Надежность и вместительность
- Высокая цена при перепродаже
- Возможность выбора типа привода
Минусы:
- Отсутствуют
MotorTrend
Плюсы:
- Отличный рейтинг безопасности, высокие технологии
- Мощный двигатель V6
- Смелый дизайн
Минусы:
- Тесный задний ряд
- Honda Accord современнее и лучше
Как видно из отзывов, у Camry XV70 действительно есть немало минусов. Впрочем, часть из них будет устранена после того, как в продаже появится ее новое поколение, представленное в прошлом году.
На мировых рынках продажи Camry XV80 начнутся уже в начале марта.