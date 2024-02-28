Эксперты назвали все плюсы и минусы Toyota Camry 2024

Седан Camry считается одной из лучших моделей за всю историю Toyota и многие уверены, что у него отсутствуют какие-либо минусы. И это почти верно. Семейная 4-дверка максимально приближена к идеалу автомобиля, но даже у нее есть ряд недостатков.

Четыре популярных американских автомобильных экспертных издания назвали все плюсы и минусы Toyota Camry 2024 года выпуска (поколение XV70).

Car and Driver

Плюсы:

Большое количество комплектаций

Длинный список базовых функций безопасности

Минусы:

4-цилиндровым двигателям не хватает азарта

Базовое оснащение слишком простое

Скучная управляемость

U.S. News and World Report

Плюсы:

Производительный двигатель V6

Сбалансированная работа подвески

Удобный и просторный салон

Простая в использовании мультимедийная система

Минусы:

Посредственная грузоподъемность

Чрезмерный шум от дороги и ветра на высоких скоростях

Kelley Blue Book

Плюсы:

Надежность и вместительность

Высокая цена при перепродаже

Возможность выбора типа привода

Минусы:

Отсутствуют

MotorTrend

Плюсы:

Отличный рейтинг безопасности, высокие технологии

Мощный двигатель V6

Смелый дизайн

Минусы:

Тесный задний ряд

Honda Accord современнее и лучше

Как видно из отзывов, у Camry XV70 действительно есть немало минусов. Впрочем, часть из них будет устранена после того, как в продаже появится ее новое поколение, представленное в прошлом году.

На мировых рынках продажи Camry XV80 начнутся уже в начале марта.