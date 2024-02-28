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Эксперты назвали все плюсы и минусы Toyota Camry 2024

Преимуществ оказалось гораздо больше, чем недостатков

Текст: Алексей Шмидт
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Седан Camry считается одной из лучших моделей за всю историю Toyota и многие уверены, что у него отсутствуют какие-либо минусы. И это почти верно. Семейная 4-дверка максимально приближена к идеалу автомобиля, но даже у нее есть ряд недостатков.

Четыре популярных американских автомобильных экспертных издания назвали все плюсы и минусы Toyota Camry 2024 года выпуска (поколение XV70).

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Car and Driver

Плюсы:

  • Большое количество комплектаций
  • Длинный список базовых функций безопасности

Минусы:

  • 4-цилиндровым двигателям не хватает азарта
  • Базовое оснащение слишком простое
  • Скучная управляемость

U.S. News and World Report

Плюсы:

  • Производительный двигатель V6
  • Сбалансированная работа подвески
  • Удобный и просторный салон
  • Простая в использовании мультимедийная система

Минусы:

  • Посредственная грузоподъемность
  • Чрезмерный шум от дороги и ветра на высоких скоростях

Kelley Blue Book

Плюсы

  • Надежность и вместительность
  • Высокая цена при перепродаже
  • Возможность выбора типа привода

Минусы

  • Отсутствуют

MotorTrend

Плюсы:

  • Отличный рейтинг безопасности, высокие технологии
  • Мощный двигатель V6
  • Смелый дизайн

Минусы:

  • Тесный задний ряд
  • Honda Accord современнее и лучше
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Как видно из отзывов, у Camry XV70 действительно есть немало минусов. Впрочем, часть из них будет устранена после того, как в продаже появится ее новое поколение, представленное в прошлом году.

На мировых рынках продажи Camry XV80 начнутся уже в начале марта. 

Источник:Motorbiscuit

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