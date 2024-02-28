Французы по ошибке раскрыли дизайн интерьера возрожденного Renault 4

В начале этой недели компания Renault представила новый электромобиль, получивший название 5 E-Tech. В рамках премьеры французы раскрыли информацию и показали различные комплектации этого городского автомобиля, но упустили одну деталь, которой в презентации не должно было быть от слова совсем.

Издание «L’argus» внимательно присмотрелось к фотографиям интерьера нового Renault E-Tech, обнаружив на них несоответствие. Оказалось, что на снимках салона электромобиля форма задней двери, а также двойное остекление сзади, разделенное небольшой стойкой, не имеет никакого отношения к новому R5 E-Tech.

Однако такие детали четко видны на концепт-каре 4Ever, представленном на Парижском автосалоне 2022 года. Как раз этот шоу-кар является предвестником серийного Renault 4.

Напомним, возрожденный R4 будет построен на платформе AmpR Small, которая легла в основу представленного недавно R5 E-Tech.

Вместе с ней машина унаследует у своего родственника аккумуляторы, двигатели и переднюю панель с двумя 10-дюймовыми экранами в топовой комплектации (в базе они будут 7-дюймовыми).

Идентичными в машинах должны оказаться даже сиденья, обладающие ярко выраженной боковой поддержкой.

Официальная премьера Renault 4 состоится на автосалоне в Париже в 2024 году, а продажи машины начнутся весной 2025 года.