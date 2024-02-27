Уникальный концепт спорткара Ford из 90-х нашелся в городке с населением меньше 200 человек

Ford GT – одна из самых успешных моделей компании в истории. Она известна многим несколькими поколениями (их было 3), которые выпускались на протяжении десятилетий. Но далеко не все знают о ее особенном прототипе, который так и не добрался до конвейера.

Он назывался Ford GT90 Concept и представлял собой автомобиль с максимально футуристическим дизайном, который создали в единственном экземпляре и показали на автосалоне в Детройте в 1995 году. Накануне такую машину случайным образом обнаружили в небольшом поселении, где живет меньше 200 человек.

Автомобиль нашелся в городке Эймс в штате Оклахома (США). Там располагается музей автоспорта Хайека, принадлежащий коллекционеру Бренту Хайеку.

Забытый и казалось бы утраченный концепт GT90 находится во владении бизнесмена уже много лет и те, кому было известно об этом, несколько раз предлагали ему продать этот автомобиль за баснословные 8 миллионов долларов (735 миллионов рублей), но всякий раз получали отказ.

Основной ценностью машины является ее дизайн. Кузов шоу-кара отформован из панелей, выполненных из углеволокна. Благодаря такой форме автомобиль обладает отличными аэродинамическими характеристиками, которые вкупе с алюминиевым шасси делают спорткар очень легким.

Приводит в движение концепт 5,9-литровый бензиновый мотор V12, состоящий из двух половин двигателя 4,6 V8. Каждой из них добавили по два дополнительных цилиндра, а также турбонагнетатель Garrett, благодаря чему отдача силовой установки GT90 Concept составляет невероятные по временам 90-х 720 лошадиных сил и 895 Нм крутящего момента.