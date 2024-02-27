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Новый кроссовер Ford, который бросит вызов Hyundai Creta, показали на патентных изображениях

Их слили из открытых баз

Текст: Алексей Шмидт
New Ford SUV leaked

Компания Ford стремится вернуться на быстрорастущие азиатские рынки, в которых основным спросом пользуются компактные кроссоверы вроде Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate и других.

Накануне в Сеть оказался слит скрин из одной из патентных баз. На нем изображен небольшой «паркетник», способный бросить вызов самым популярным моделям компактного сегмента SUV.

Издание «IndiaCarNews» сообщает о том, что новый вседорожник может представлять собой кроссовер EcoSport следующего поколения. Вместе с тем, не исключено, что речь идет о другой совершенно свежей модели.

Ford SUV design patent

Длина автомобиля составит чуть больше 4 метров. Дизайн его передней части выделяется широкой ячеистой радиаторной решеткой, окруженной зауженными светодиодными фарами, скульптурным капотом и необычным бампером. 

Информации о технической стороне машины не раскрывается, ровно как и нет данных о том, когда такой автомобиль увидит свет.

Впрочем, индийские источники утверждают, что автомобиль может быть представлен в 2025 году и собирается конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos. 

Источник:Indiacarnews
Фото:Indiacarnews

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