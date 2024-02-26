Kia выпустит новое 4-дверное купе: первые изображения седана K4

Несмотря на повальный интерес к кроссоверам Kia по-прежнему не отказывается от седанов и даже время от времени расширяет список машин этого сегмента. Очередной новинкой в этой категории должен стать автомобиль, который будет крупнее модели K3, но компактнее 4-дверки K5.

Для машины уже выбрано название – ей достанется имя K4. Как она будет выглядеть показали на неофициальных изображениях журналисты корейской прессы.

Рендерами Kia K4 поделилось издание «The Korean Car Blog». На них показано четырехдверное купе с эффектными бумерангообразными фарами, объединенными между собой узкой радиаторной решеткой. В совокупности эти детали образуют рисунок в виде буквы «А», которая должна намекать на дальновидную философию дизайна Kia.

Расположение ниши номерного знака в нижней части бампера еще больше подчеркивает спортивность седана, который дополняют покатая линия крыши и элегантные боковины, а также скрытые в задних стойках дверные ручки.

Ожидается, что новый K4 заметно прибавит в размерах по сравнению с предшественником и получит увеличенное пространство для пассажиров на заднем ряду.

В основу седана ляжет прежняя платформа, на которой была построена Hyundai Elantra, а под капотом 4-дверки будет спрятана актуальная линейка двигателей, включая 1,6-литровый турбомотор GDI и 2-литровый «атмосферник».

Премьера нового Kia K4 состоится в первой половине 2024 года.