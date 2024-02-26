Iran Khodro снял с конвейера собственную версию Peugeot 405 из 90-х

Иранский автопроизводитель Iran Khodro завершил производство модели Peugeot Pars, также известной как Peugeot Persia. Машина просуществовала в гамме компании более 24 лет и могла бы оставаться в ней еще очень долго если бы не ужесточившиеся в стране нормы безопасности.

Как пишет издание «Asbe-Bokhar», в начале 2024 года Национальная организация по стандартизации ввела в Иране новые обязательные стандарты для местных автомобилей.

Согласно им в оснащение машин, выпускаемых в стране, должны входить такие системы как контроль устойчивости, датчики давления в шинах, система защиты пешеходов, а также система экстренного торможения и многое другое.

Всё это не могло не сказаться на перспективах одной из самых старых моделей в линейке Iran Khodro – Peugeot Pars, представляющей собой перелицованную версию модели Peugeot 405 образца конца 90-х.

В итоге руководству Iran Khodro пришлось искать решение проблемы, связанной с несоответствием ее седана элементарным требованиям безопасности. И единственным вариантом был отказ от выпуска машины, так как устаревшая конструкция автомобиля не предусматривает дооснащение необходимыми системами.

По словам источника, в качестве замены для седана Peugeot Pars рассматривается более современная 4-дверка Soren+, которая также базируется на архитектуре Peugeot 405, но обладает более современным дизайном кузова, интерьера, а также широким набором систем безопасности.