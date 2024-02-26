В Россию начали ввозить самый надежный кроссовер на планете

Автомобили Toyota долгое время считались самыми надежными в мире, но в последние годы некоторые из популярных этим качеством моделей слегка подсдали в этом показателе. Тем не менее, в линейке японской марки по-прежнему остаются машины, являющиеся лучшими с точки зрения безотказности. Одну из них недавно начали ввозить в Россию.

Как выяснила редакция Daily-Motor.ru, на российском рынке начались продажи кроссовера RAV4, но не простого, который предлагался в предыдущие годы (варианты с классическими ДВС), а его гибридной модификации.

Все машины ввезены по параллельному импорту и были выпущены в 2024 году. Их оснащение включает в себя 2,5-литровый бензиновый мотор, работающий в связке с электрическим двигателем. Максимальная отдача такой связки равна 222 лошадиным силам, трансмиссия – «автомат», а привод – полный.

Уникальная «фишка» гибридных Toyota RAV4 заключается в том, что их считают самыми надежными кроссоверами в мире.

Согласно исследованию авторитетного британского автомобильного онлайн-журнала «WhatCar» именно такой вариант «Рафиков» обладает самой высокой оценкой с точки зрения отсутствия поломок (98,7%), опережая по этому показателю Lexus RX и Volvo XC60.

В качестве неисправностей, которые беспокоят владельцев гибридных RAV4, эксперты называют лишь батарею и спутниковую навигацию/мультимедийную систему, но на них приходится всего 2 и 1 процент жалоб соответственно.

В России Toyota RAV4 Hybrid 2024 года выпуска оценен «серыми» дилерами в сумму от 3 миллионов 900 тысяч рублей.