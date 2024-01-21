Фанаты «Тойоты» в шоке: RAV4 больше не лучший кроссовер по соотношению цена/качество 

Долгое время компактный кроссовер Toyota RAV4 был вне конкуренции с точки зрения соотношения цена/качество, но в 2023 году он уступил своему принципиальному сопернику, чем вызвал негодование фанатов знаменитой своей надежностью японской марки.

В новом исследовании, проведенном изданием «iSeeCars», в категории компактных кроссоверов по сочетанию стоимости и срока службы Toyota RAV4 опустилась на четвертое место (средняя цена и срок службы – 35 тысяч 400 долларов/3,1 млн. рублей и 178 тысяч 320 миль/287 тысяч км соответственно).

При этом лучшим в этом списке стал Honda CR-V. Согласно подсчетам, в среднем такие кроссоверы стоят 35 тысяч 490 долларов (3,1 млн. рублей), а их максимальный срок службы достигает отметки в 219 тысяч 509 миль (353 тысячи км).

Уступил RAV4 своему принципиальному конкуренту в лице CR-V и с точки зрения общей надежности.

Согласно информации, раскрытой аналитиками «J.D.Power», оценка безотказности «Тойоты» составляет 76 баллов из 100, тогда как в случае с «паркетником» Honda эта цифра равна 80 баллам (на 4 балла выше).

Свежая статистика подверглась серьезной критике со стороны поклонников автомобилей Toyota, активно негодующих по этому поводу в соцсетях.

Напомним, кроссоверы Honda CR-V сегодня продаются и на российском рынке (их ввозят параллельные импортеры).

Цены на такие машины 2023 года выпуска начинаются от 4 миллионов 390 тысяч рублей и доходят до 6 миллионов 390 тысяч рублей.