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Новый Hyundai Palisade станет агрессивнее и крупнее

Первые изображения

Текст: Михаил Романченко
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Премьера самого крупного кроссовера в SUV-линейке компании Hyundai датирована осенью 2018 года, когда был показан сменщик модели Grand Santa Fe. Машину назвали Palisade и одно время даже продавали официально в России, а в 2022-м году провели ее рестайлинг. Теперь пришел черед плановой смены генерации, в ходе которой «Палисад» может пережить существенные визуальные изменения.

Как изменится с переходом в новое поколение флагман южнокорейской марки показали автомобильные художники с портала «NY Mammoth», опубликовавшие рендерные изображения такого автомобиля. 

Авторы визуализации, создавая картинки, вдохновлялись дизайном тестовых прототипов, колесящих по южнокорейским дорогам в плотном камуфляже с прошлого года.

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Судя по получившимся рендерам, новый Palisade избавится от плавных линий, которые были у его первого поколения, став более агрессивным. Кроме того, машина должна немного прибавить в размерах, с точки зрения длины пробив отметку в 5 метров.

Спереди машина обзаведется высоким и плоским капотом под которым расположатся прямоугольные блоки оптики, а также широкая радиаторная решетка и бампер со строгими накладками. 

Изменения ждут не только фронтальную часть кроссовера, но и ее боковины, на которых больше не будет ярко выраженных выштамповок. 

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Как поменяется корма Palisade не показали, но в этой части практически наверняка появятся другие фонари, бампер и модернизированная крышка багажника. 

Информация о технической стороне нового «Палисад» сейчас засекречена, но не исключен вариант, при котором «паркетник» сохранит актуальную линейку двигателей, в которой сейчас можно найти 3,8-литровым V6 и 2,2-литровый турбодизель, агрегатированные с восьмискоростным «автоматом». 

Фото:NY Mammoth

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