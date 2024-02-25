Новый Nissan Qashqai (2025): изображения и подробности

Премьера актуального, третьего по счету поколения компактного кроссовера Nissan Qashqai состоялась совсем недавно (в 2021 году), но уже подошел черед его планового обновления. Какие изменения принесет с собой модернизация популярного японского «паркетника» показали и рассказали авторы онлайн-журнала «Carscoops».

Судя по изображениям, выложенным штатными дизайнерами американского издания, новый Qashqai получит существенную пластику носа. Машине достанется более обтекаемый внешний вид, вдохновленный электрическим кроссовером Ariya, с каскадной решеткой радиатора, окруженной парой декоративных панелей.

Дневные ходовые огни будут отделены от основных блоков, а нижний воздухозаборник получит новую конструкцию.

Изменение в боковой и задней частях машины окажутся минимальными. Перемены можно заметить лишь по нижней облицовке дверей, где виднеется хромированная накладка, а также по перелицованному заднему бамперу.

Остальная часть обновлений будет адресована интерьеру кроссовера, где ожидается появление новых материалов отделки, увеличенного экрана мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Как и в случае с дореформенным Qashqai, обновленная модель будет частично электрифицирована. В качестве начального варианта выступит 1,3-литровый 4-цилиндровый турбомотор на 157 лошадиных сил и 270 Нм, работающий в паре с электрическим довеском. А для тех, кому нужен полный привод, предложат вариант e-Power, в котором ДВС физически не связан с колесами и отвечает лишь за заряд батареи.

Полностью электрический Qashqai появится после 2025 года и будет построен на совершенно другой платформе, а обновленный вариант гибридов стоит ждать уже в этом.