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Новый Nissan Qashqai (2025): изображения и подробности

Как изменится в обновлением популярный японский кроссовер

Текст: Алексей Шмидт
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Премьера актуального, третьего по счету поколения компактного кроссовера Nissan Qashqai состоялась совсем недавно (в 2021 году), но уже подошел черед его планового обновления. Какие изменения принесет с собой модернизация популярного японского «паркетника» показали и рассказали авторы онлайн-журнала «Carscoops».

Судя по изображениям, выложенным штатными дизайнерами американского издания, новый Qashqai получит существенную пластику носа. Машине достанется более обтекаемый внешний вид, вдохновленный электрическим кроссовером Ariya, с каскадной решеткой радиатора, окруженной парой декоративных панелей. 

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Дневные ходовые огни будут отделены от основных блоков, а нижний воздухозаборник получит новую конструкцию. 

Изменение в боковой и задней частях машины окажутся минимальными. Перемены можно заметить лишь по нижней облицовке дверей, где виднеется хромированная накладка, а также по перелицованному заднему бамперу. 

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Остальная часть обновлений будет адресована интерьеру кроссовера, где ожидается появление новых материалов отделки, увеличенного экрана мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

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Как и в случае с дореформенным Qashqai, обновленная модель будет частично электрифицирована. В качестве начального варианта выступит 1,3-литровый 4-цилиндровый турбомотор на 157 лошадиных сил и 270 Нм, работающий в паре с электрическим довеском. А для тех, кому нужен полный привод, предложат вариант e-Power, в котором ДВС физически не связан с колесами и отвечает лишь за заряд батареи.

Полностью электрический Qashqai появится после 2025 года и будет построен на совершенно другой платформе, а обновленный вариант гибридов стоит ждать уже в этом. 

Источник:Carscoops
Фото:Carscoops

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