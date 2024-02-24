Старшего брата Volkswagen Tiguan заметили во время испытаний

При дебюте нового Volkswagen Tiguan в 2023 году многим бросилось в глаза отсутствие в его гамме семиместного варианта Allspace, но впоследствии выяснилось, что его заменят на новый кроссовер под названием Tayron. Накануне такую машину впервые удалось запечатлеть во время тестов. Фотографии автомобиля опубликовал британский журнал Autoexpress.

Название Tayron уже используется в Китае, но его европейская версия будет отличаться от «поднебесной» и разделит платформу с новым Tiguan (MQB Evo).

Несмотря на плотный камуфляж тестового автомобиля, напоминающий предыдущее поколение «Тигуана», заметно, что машина позаимствует стилевые элементы у «младшей» модели. Tayron обзаведется дизайном передней части с такой же радиаторной решеткой, также аналогичной кормой с задними фонарями.

Новое поколение VW Tiguan обладает увеличенным пространством в салоне, но Tayron, вероятно расширит этот показатель, потенциально предложив достаточно места для семи человек. Об этом свидетельствуют удлиненные задние двери, направленные на обеспечение дополнительных сантиметров на заднем ряду.

Что касается интерьера, то новому Tayron, скорее всего, будет положен новейший 15-дюймовый центральный сенсорный дисплей, который уже используется в таких моделях как Tiguan, ID.7 и Passat.

С точки зрения силовых агрегатов новый вместительный кроссовер VW должен оказаться аналогом меньшего по размерам «Тигуан», предложив мягко-гибридный бензиновый мотор и дизельные варианты, а также два подключаемых гибрида.

Премьера Volkswagen Tayron состоится до конца 2024 года.