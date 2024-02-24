Самый маленький кроссовер Hyundai, который продается в России, станет электрическим: первое изображение

Самый компактный представитель SUV-линейки компании Hyundai носит имя Casper и появился в 2021 году, сразу же став настоящим бестселлером и собрав за 2 недели с начала приема заявок в Корее более 136 тысяч заказов. Впоследствии машина вышла на экспортные рынки даже добралась до российского (такие автомобили начали ввозить по параллельному импорту).

Успешность модели привела к тому, что в Hyundai решили сделать ее чистым электромобилем. Как он будет выглядеть накануне показали независимые дизайнеры.

Hyundai Casper с ДВС

Изображение Casper EV подготовили художники студии «KKS Studio». В своей работе они черпали вдохновение с тестовых прототипов электрических «Касперов», активно колесящих по дорогам общего пользования как в Южной Корее, так и за ее пределами.

На получившемся рендере «батарейная» версия самого маленького кроссовера Hyundai предстала с небольшими изменениями в дизайне, основная часть из которых сосредоточена в передней части кузова.

Машине достались собственные узкие светодиодные фары ДХО с рисунком в виде штрихов, а также отсутствующая как таковая радиаторная решетка, место которой занимает пластиковая заглушка. Венчают картину другой бампер и основной блок оптики, вписанный в круглые кластеры с наружными LED-ободками, а также другие колесные диски.

Одним из главных технических нововведений в Casper EV станет увеличение колесной базы на 25 см, хотя длина кузова останется неизменной (3,6-метра). Это даст возможность добавить дополнительного пространства для ног пассажиров заднего ряда, а также поместить подпол большой аккумуляторный блок, обеспечивающий запас хода до 320 километров.

Выпуском электрической версии «Каспера» Hyundai займется в начале 2025 года, а продажи на внутреннем рынке собирается наладить ближе к весне.