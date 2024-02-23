В Россию из Китая приехал «клон» самого надежного хэтчбека в мире

Автомобиль Honda Life несколько лет выпускали в Японии в начале 70-х, после чего продержали его на конвейере с 1997 по 2014 годы. В 2020-м имя Life было возрождено, но уже для совершенно иной машины, которая предназначена исключительно для Китая. Накануне такую 5-дверку начали ввозить в Россию. Ее особенностью является тот факт, что она является клоном самого надежного хэтчбека в мире.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на российском рынке стартуют продажи параллельно импортированных Honda Life. Это хэтчбеки 2024 года выпуска, ввезенные напрямую из «Поднебесной».

Под их капотами расположен полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 124 лошадиные силы, в паре с которым работает вариатор.

Современный Honda Life – это аналог японского Honda Fit и американского Honda Jazz для Китая, выпускающийся на совместном предприятии Dongfeng Honda. Оба автомобиля хорошо известны в России и считаются одними из самых надежных в линейке «Хонды».

А журнал «WhatCar» и вовсе называет Fit/Jazz самым крепким хэтчбеком в мире, ставя ему оценку в 100 баллов из 100.

Приехавшая в Россию по параллельному импорту партия Honda Life, практически ничем не отличающихся от Fit и Jazz, оценена «серыми» дилерами в сумму от 2 миллионов 530 до 2 миллионов 750 тысяч рублей в зависимости от комплектации и желания самого автосалона.