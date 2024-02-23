Журналисты нашли рекламную брошюру Ford Focus из начала 2000-х: она полна кринжа

В прошлом основными покупателями доступных компактных автомобилей были молодые люди, поэтому маркетологи стремились активно привлекать эту аудиторию и в рекламных материалах подстраивались под ее сленг и интересы. Вот только далеко не всегда это выглядело удачно. Особенно, когда взглянуть на это по прошествии более 20 лет.

Журналисты издания «Jalopnik» отыскали рекламную брошюру седана Ford Focus ZTS образца 2002 года, в которой американский автопроизводитель нелепо пытался убедить молодых людей в том, что эта 4-дверка является достаточно крутой и модной для их жизни.

В рекламном тексте дизайн седана Focus ZTS сравнивается с попыткой попасть в клуб. И выглядит все это максимально кринжово:

В комментариях к публикации пользователи активно шутят на эту тему, а также сравнивают маркетинговые материалы «Форд» с продукцией других компаний из тех времен, которые аналогичным образом не отличались высоким уровнем их подготовки.