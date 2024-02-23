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Журналисты нашли рекламную брошюру Ford Focus из начала 2000-х: она полна кринжа

Пример того, как Ford неловко пытался привлечь молодежь

Текст: Алиса Шашкова
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В прошлом основными покупателями доступных компактных автомобилей были молодые люди, поэтому маркетологи стремились активно привлекать эту аудиторию и в рекламных материалах подстраивались под ее сленг и интересы. Вот только далеко не всегда это выглядело удачно. Особенно, когда взглянуть на это по прошествии более 20 лет.

Журналисты издания «Jalopnik» отыскали рекламную брошюру седана Ford Focus ZTS образца 2002 года, в которой американский автопроизводитель нелепо пытался убедить молодых людей в том, что эта 4-дверка является достаточно крутой и модной для их жизни. 

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В рекламном тексте дизайн седана Focus ZTS сравнивается с попыткой попасть в клуб. И выглядит все это максимально кринжово:

«Попадать в лучшие клубы бывает сложно. Важно знать, как нужно выглядеть и двигаться. То же самое актуально и для автомобильного мира. Здесь недостаточно только отличных изгибов и блестящей краски. Совершенно новый ZTS определенно подходит для того, чтобы быть на сцене».

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В комментариях к публикации пользователи активно шутят на эту тему, а также сравнивают маркетинговые материалы «Форд» с продукцией других компаний из тех времен, которые аналогичным образом не отличались высоким уровнем их подготовки. 

Источник:Jalopnik

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