В Россию начали ввозить очередной японский рамный внедорожник

Isuzu долгое время не имела в своей линейке оригинальных представителей сегмента SUV, но в 2020 году все изменилось. Инженеры компании, взяв за основу популярный пикап D-Max, собственными силами создали новое поколение внедорожника MU-X, который до этого был клоном модели Chevrolet Trailblazer.

Машина, как и раньше, была адресована странам Азии, но также продавалась в Австралии. А теперь такие автомобили стали ввозить и в Россию.

Редакция Daily-Motor.Ru провела мониторинг отечественных сайтов-классифайдов, обнаружив в списке предложений «серых» дилеров несколько объявлений о продаже внедорожников Isuzu MU-X 2024 года выпуска.

Длина рамной машины составляет 4850 мм, клиренс – 235 мм, а под ее капотом располагается 3-литровый дизельный силовой агрегат, выдающий 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.

Привод, разумеется, полный (part-time), а в качестве трансмиссии используется «неубиваемая» классическая автоматическая коробка передач фирмы Aisin.

Isuzu MU-X может быть как 5-местным, так и 7-местным внедорожником, но к нам его привезли исключительно в самой вместительной конфигурации салона.

Что касается цен на такие машины, то за конкурентов Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner у нас сейчас просят минимум 5 миллионов 100 тысяч рублей.