«Растянутая» Hyundai Creta скоро обновится: раскрыты сроки ее премьеры

Несмотря на то, что в России Hyundai Creta известна как кроссовер с 5-местным салоном, на многих других рынках он уже несколько лет продается как автомобиль с 7-местным кузовом. К примеру, в Азии он известен как Alcazar, а в Африке как Grand Creta. В 2024 году подходит черед его планового обновления. Какие изменения ждут «растянутую» версию корейского «паркетника» накануне рассказали инсайдеры из Индии.

По информации источника из «ICN», автомобиль дебютирует в середине 2024 года. Внешне Alcazar/Grand Creta практически не изменится, но ее дизайн будет «подогнан» под недавно обновленный экстерьер пятиместного кроссовера.

Спереди машине достанется модернизированная радиаторная решетка, а также пересмотренные фары и дневные ходовые огни. Кроме них, переменам подвергнутся бамперы и дизайн колесных дисков, а также, скорее всего, будут переделаны задние фонари.

Рестайлинг привнесет в салон 7-местной «Креты» новую переднюю панель, заимствованную у короткой модификации, наряду с обновленными материалами отделки и двойным экраном, совмещающим в себе дисплеи мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Технически машина останется прежней и в зависимости от рынка будет комплектоваться как бензиновыми, так и дизельными моторами.

Варианты трансмиссий включат в себя как классическую «механику», так и «гидротрансформатор». Но на появление полного привода рассчитывать не стоит. Машина будет продаваться только в переднеприводном варианте.