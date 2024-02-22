Ford может выпустить новый невысокий кроссовер E-Scort, который заменит Focus

Компания Ford продолжает отказываться от своих некогда популярных «легковых» моделей в пользу современных кроссоверов. Ближайшим автомобилем, который попадет под «списание», станет Focus. Производство машины прекратится через год. Кто ее заменит пока неизвестно, но ходят слухи, что это будет совершенной новый автомобиль с возрожденным названием.

Для новинки, которая позиционируется сменщиком «Фокуса», по слухам, хотят возродить имя Escort, но в новом варианте написания – E-Scort.

Судя по первой информации о проекте, а также рендерным изображениям, выложенным азиатским независимым художником с ником «Theottle», речь идет о компактном кроссовере, который является чем-то вроде гибрида между сегментами хэтчбеков и полноценных SUV.

Внешне такая машина может получить дизайн, который ранее был опробован «Фордом» в проекте Mustang Mach-E с характерной передней частью кузова, где отсутсвует радиаторная решетка, а также кормой с точно такими же тремя светящимися бумерангами фонарей на каждой из сторон.

Как и Mustang Mach-E, для E-Scort будет выбран аккумуляторно-электрический привод. Но технические характеристики его силовой установки и ёмкостные показатели батареи сейчас засекречены.

Появления сменщика Ford Focus ждут в 2025-2026 годах.