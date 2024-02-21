Самый быстрый автомобиль в мире продают в России за почти 600 миллионов рублей

Шведский гиперкар Koenigsegg Regera был представлен в 2015 году, а спустя два года был полностью распродан еще до того, как началось его производство. Суммарно с конвейера сошло всего 80 экземпляров этой машины. И одна из них недавно появилась в России.

Daily-Motor.Ru обнаружил на одном из отечественных классифайдов объявление о продаже Koenigsegg Regera 2023 года выпуска. Его пробег равен 4,5-тысячам километров, а состояние, по словам продавца, является идеальным.

Особенностью гиперкара Koenigsegg Regera является не только его редкость, но и выдающиеся скоростные показатели, обеспечиваемые связкой битурбированного 5-литрового мотора V8 и сразу трех электрических двигателей.

Кроме того, машина обладает уникальной коробкой передач с очень сложной конструкцией. Максимальная отдача силовых агрегатов в Regera составляет 1500 л.с., а пиковый крутящий момент равен 2000 Нм.

В прошлом году Regera удалось установить мировой рекорд в разгоне от 0 до 400 километров в час с последующей полной остановкой, что сделало его самым быстрым автомобилем на планете в этом упражнении. На все про все у шведского гиперкара ушло 28,81-секунды (на секунду быстрее, чем результат электрического Rimac Nevera).

Стоит мощный и редкий автомобиль в России подстать своим качествам. За уникальное предпложение у нас на рынке сейчас просят ни много ни мало 599 миллионов рублей.