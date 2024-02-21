Седан Hyundai Grandeur готовится к обновлению и электрификации: первые изображения 

Седьмое поколение популярного южнокорейского седана Hyundai Grandeur продается с конца 2022 года. Несмотря на то, что машина является практически новой, для нее уже готовят промежуточную модернизацию, запланированную на конец 2024-го.

Какие перемены ждать в дизайне флагманской 4-дверки Hyundai с фейслифтингом показали автомобильные художники из ателье «NYMammoth».

Если верить показанному рендеру (на изображении ниже), то никаких кардинальных перемен в экстерьере Grandeur с обновлением ждать не стоит. Единственное, на что можно обратить внимание, так это на новый рисунок радиаторной решетки и нижнего воздухозаборника.

А вот технических изменений, похоже, будет хоть отбавляй. Издание «The Korean Car Blog» пишет ,что впервые в истории Grandeur у нее появится подключаемая гибридная модификация – PHEV (сейчас машина продается как с ДВС, так и «простым» гибридом без возможности подключения к электрической сети).

Одной из главных особенностей обновленного Grandeur с новой гибридной силовой установкой станет способность преодолевать на одном заряде до 100 километров.

Добиться этого удастся за счет использования нового аккумуляторного блока высокой емкости и двух инновационных электродвигателей собственного производства, которые сейчас находятся в разработке.

Официальная премьера нового Grandeur состоится в конце 2024 года, а продажи седана начнутся в начале 2025-го.