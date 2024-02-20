Выяснилось, как может выглядеть электрический кроссовер Subaru Forester EV 

Популярный кроссовер Subaru Forester пережил плановую смену генерации в ноябре прошлого года и уже доступен в США, а в 2024-м появится и у себя на родине в Японии. Вместе с тем, вскоре у этой модели впервые в ее истории появится полностью электрическая версия.

Как она будет выглядеть показали независимые дизайнеры из «Страны восходящего солнца».

Издание «BestCarWeb» опубликовало первые рендерные изображения электрического Forester EV, судя по которым машину ждут определенные перемены в дизайне по сравнению с моделью с ДВС.

Кроссовер должен унаследовать общую форму кузова у оригинального «Форестера», но вместо традиционной радиаторной решетки получить заглушку, а также обзавестись слегка иными бамперами, более усеченными арками и модернизированной светотехникой.

Сейчас в линейке Subaru уже есть один электромобиль – «батарейный» кроссовер Solterra, но новинка компании расположится на ступеньку выше этой модели и будет соответствовать габаритам: 4,6-метра в длину, 1,8-метра в ширину и 1,7-метра в высоту.

Какой двигатель собираются расположить под капотом электрического Forester пока неизвестно, но японские инсайдеры пишут о том, что машине может достаться емкая батарея, запас хода с которой превысит отметку в 700 километров.

Дебют Forester EV (впрочем, не исключено, что машине достанется другое название) запланирован на конец 2025 года.