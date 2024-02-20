Hyundai Palisade отзывают из-за пружин клапанов, которые могут пробить дыру в двигателе

Самый крупный в линейке кроссоверов Hyundai автомобиль Palisade продается с 2018 года и одно время был доступен официально на российском рынке. За все эти годы популярный 7-местный «вседорожник» корейской марки всего несколько раз попадал под отзывные кампании. Казалось бы, все недочеты модели уже исправлены, но не тут-то было.

В США был анонсирован свежий отзыв Hyundai Palisade 2024 модельного года. В них обнаружилась проблема, затрагивающая силовой агрегат.

Как пишет «Carscoops», в автомобилях нашли неисправные пружины клапанов, которые могут сломаться, в результате чего в блоке цилиндров может образоваться дыра.

Под сервисную акцию попадает всего 4 тысячи машин, но в Hyundai отмечают, что негативное развитие событий с пружинами имеет потенциал только в 1 проценте от этого числа.

Тем не менее, в компании решили проверить все машины 2024 модельного года, которые могут столкнуться с такой проблемой. При необходимости Hyundai обещает заменить двигатели в Palisade в сборе бесплатно.

Напомним, в США кроссоверы Hyundai Palisade продаются с 3,8-литровым бензиновым двигателем V6, выдающим 291 лошадиную силу. Ассистирует им автоматическая коробка передач, а также система переднего или полного привода.