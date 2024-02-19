В Германии показали, как будет выглядеть универсал BMW i3 Touring

В 2013 году компания BMW представила свой первый серийный электрокар i3, оказавшийся хэтчбеком. Спустя почти 10 лет машину сняли с производства и присвоили это имя для седана, продающегося в Китае. Но в Европе будут продавать не его, а совершенно другую 4-дверку.

Вместе с тем, немецкая пресса утверждает, что у нового i3 будет в том числе и вариант в кузове универсал. Как он может выглядеть показали иллюстрации журнала «Auto Bild».

Визуально электрический универсал i3 Touring, скорее всего, будет основан на концепт-каре Neue Klasse, показанном в 2023 году. Машине достанется двойная радиаторная решетка, которая растянется в ширину, а также собственные фары.

Основные перемены по сравнению с седаном в i3 Touring должны произойти с кормой автомобиля, где появятся уникальные задние фонари, объединенные между собой стеклянной полосой.

Дополнить общую картину в экстерьере универсала предстоит светодиодному логотипу BMW на двери багажника и спойлеру на крыше для оптимизации аэродинамики.

Техническая сторона проекта засекречена, но немецкие инсайдеры уверены, что мощность универсала i3 Touring составит от 200 до 500 лошадиных сил. Впрочем, ожидается, что для М-варианта будут доступны некоторые возможности увеличить эти цифры.

Что касается запаса хода, то они ориентируются на показатель около 500 километров по циклу WLTP.

Появление седана BMW i3 в Европе запланировано на 2025-й год, а универсал доберется до дилерских центров позднее (ориентировочно в 2026-м).