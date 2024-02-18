В Германии пытаются продать новые Lada Niva за 1,9 миллиона рублей 

Несмотря на то, что официальные поставки автомобилей Lada в Европу остановились много лет назад, в отдельных странах ЕС все еще можно найти и купить новые машины этого российского бренда. Самое популярное предложение из них – классический внедорожник Lada Niva, партию из которых накануне выставил на продажу один из дилеров в Германии.

Как выяснил Daily-Motor.ru у этого автосалона, речь идет о машинах сразу в нескольких цветах кузова: темно-серый металлик, черный, кориандр и белый.

Дилер заявляет, что все автомобили находятся в наличии и являются абсолютно новыми, сошедшими с конвейера в России в 2023 году.

Он готов предоставить на них двухлетнюю гарантию, а также предлагает целый пакет дополнительных опций вроде защиты днища, уплотнения швов и полостей кузова, комплекта подкрылков, радиоприемника, багажника на крыше, кондиционера и подогревов сидений.

Внедорожники оснащены 1,7-литровым бензиновым мотором с классом экологической безопасности Euro6d-TEMP, мощность которого равна 83 лошадиным силам. Коробка передач – механическая, а привод – полный.

Интересный момент, связанный с «Нивами», которые хотят распродать в Германии, касается их цены. За машины просят от 19 тысяч 290 евро или 1,9 миллиона рублей. Это в 2,3 раза больше, чем в России, и на 1890 евро дороже, чем в Европе стоит бестселлер Renault Duster.