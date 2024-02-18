В Россию привезли Mitsubishi Delica по цене новой Lada Vesta

В 90-х японский минивэн Mitsubishi Delica, ввозившийся к нам из Японии, прославился в России своими внедорожными характеристиками, а также очень надежной конструкцией, завоевав статус культовой модели.

Актуальная генерация «Делики» (D:5) продается с 2007 года и уже не может похвастать теми качествами, а в прошлом году имя Delica присвоили еще одной модели, которую недавно начали поставлять в РФ по параллельному импорту.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию привезли новый микровэн Delica, который в Японии обладает приставкой Mini. Это машины 2024 года выпуска с околонулевым пробегом, поставки которых ведутся напрямую из «Страны восходящего солнца».

Интересный момент, связанный с этим автомобилем, заключается в том, что это совершенно никакая не «Делика» (даже не D:5).

Машину разработали на платформе кей-кара Mitsubishi eK Space, но придали ей внедорожных атрибутов вроде увеличенного клиренса, дополнительных накладок на кузове и более крупных покрышек.

Длина Delica Mini составляет 3,4-метра, ширина – 1,5-метра, а высота – 1,8-метра. Автомобиль оснащен 660-кубовым бензиновым двигателем мощностью 52 лошадиные силы, а также его «турбоверсией» на 64 л.с.

Дополнительно к двигателям прилагается стартер-генератор, выдающий 2,7 «силы». Трансмиссия – вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.

В России за мини-версию Mitsubishi Delica сейчас просят от 1 миллиона 600 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Vesta.