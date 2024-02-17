Во Франции вспомнили забытый «вазовский» концепт Lada Peter Turbo

Отечественный автопром обладает немалым количеством концептуальных проектов, которым так и не довелось добраться до конвейера. Особняком среди них стоит футуристичный автомобиль Lada Peter Turbo, о котором недавно неожиданным образом вспомнили во Франции.
Французское подразделение издания «Motor1» посвятило «вазовскому» прототипу целую заметку, в которой рассказало для своих читателей о нем все подробности.
Материал озаглавлен: «Забытый концепт Lada Peter Turbo – седан будущего по мнению россиян» и начинается с хвалебного отзыва на самую известную «Лада» в мире – Niva:
Машина была представлена на автосалоне в Париже в 2000 году и вызвала любопытство дизайнеров и прессы даже несмотря на то, что не имела двигателя и механических компонентов.
Зато можно было заглянуть в ее интерьер, выделявшимся по тем временам поистине футуристичными решениями вроде необычного односпицевого рулевого колеса, цифровой комбинации приборов, мультимедийной системы с экраном на центральной консоли и угловатых сидений.
Седан был разработан командой «АвтоВАЗа» под руководством Сергея Синельникова и обладал дизайном с динамичными линиями, заставляющими чувствовать, что машина движется даже когда она стоит на месте.
Маленькие и узкие фары спереди контрастировали с очень сложной «кормой», где фонари распределялись по двум уровням.
Кроме того, машина выделялась необычным решением в виде вогнутых боковин, которые перетекали в своеобразные зеркала заднего вида, а также крышей с каемкой, улучшающей аэродинамику.
Завершается статья французской прессы о Lada Peter Turbo следующими предложениями: