ДомойАвтоновости сегодняУ популярного кроссовера Toyota появится аналог от Perodua

У популярного кроссовера Toyota появится аналог от Perodua

Он будет выглядеть иначе, чем оригинал

Текст: Михаил Романченко
Perodua Nexis render Theophilus 3

Кроссовер Corolla Cross, построенный на платформе легковой «Короллы», появился в гамме Toyota в 2020 году. На первых порах машина была предназначена для стран Юго-Восточной Азии, но впоследствии «паркетник» стал настоящей глобальной моделью, появившись в Японии, США и Китае (под именем Frontlander), а в прошлом году даже сумел добраться до российского рынка (машины ввезли по параллельному импорту).

Теперь же выяснилось, что у машины будет клон, который подготовит малазийская корпорация Perodua.

Perodua Nexis render Theophilus 4

Местная пресса пишет, что машине уже присвоен индекс D66B, но официальное название будет звучать как Nexis. Кроссовер построят на той же платформе, что и оригинальный Corolla Cross (Daihatsu New Global Architecture – DNGA).

Несмотря на то, что автомобиль будет носить статус «клона», Perodua разработает для «паркетника» собственный дизайн. А вот линейку двигателей кроссовер унаследует у «Короллы Кросс». 

perodua

В качестве них должны выступить как простой 1,5-литровый атмосферный 4-цилиндровый бензиновый мотор 2NR-VE мощностью 106 лошадиных сил, а также гибридная силовая установка на базе полуторалитрового мотора 2NR-VEX NA мощностью 91 л.с., работающего в паре с электромотором на 80 «сил» и литий-ионным аккумулятором.

Премьера машины может состояться уже в этом году. 

Источник:Paultan
Фото:Theottle

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+