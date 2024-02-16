У популярного кроссовера Toyota появится аналог от Perodua

Кроссовер Corolla Cross, построенный на платформе легковой «Короллы», появился в гамме Toyota в 2020 году. На первых порах машина была предназначена для стран Юго-Восточной Азии, но впоследствии «паркетник» стал настоящей глобальной моделью, появившись в Японии, США и Китае (под именем Frontlander), а в прошлом году даже сумел добраться до российского рынка (машины ввезли по параллельному импорту).

Теперь же выяснилось, что у машины будет клон, который подготовит малазийская корпорация Perodua.

Местная пресса пишет, что машине уже присвоен индекс D66B, но официальное название будет звучать как Nexis. Кроссовер построят на той же платформе, что и оригинальный Corolla Cross (Daihatsu New Global Architecture – DNGA).

Несмотря на то, что автомобиль будет носить статус «клона», Perodua разработает для «паркетника» собственный дизайн. А вот линейку двигателей кроссовер унаследует у «Короллы Кросс».

В качестве них должны выступить как простой 1,5-литровый атмосферный 4-цилиндровый бензиновый мотор 2NR-VE мощностью 106 лошадиных сил, а также гибридная силовая установка на базе полуторалитрового мотора 2NR-VEX NA мощностью 91 л.с., работающего в паре с электромотором на 80 «сил» и литий-ионным аккумулятором.

Премьера машины может состояться уже в этом году.