Что стало с брошенными в лесу на многие годы Range Rover и Subaru Impreza (видео)

Видеоролики на YouTube, в которых блогеры отыскивают брошенные на долгие годы машины, в последние годы пользуются у зрителей особенной популярностью. Но когда таких автомобилей в одном месте оказывается больше чем одна, то это считается настоящей находкой.

Одной из них поделился автор канала «Imstokze», которому посчастливилось встретить в одном из лесов Великобритании целую россыпь популярных автомобилей, забытых на десятилетия.

Первой из них оказался внедорожник Range Rover 1987 года выпуска. Автомобиль был выкрашен в синий цвет, но сейчас понять, как он выглядел изначально, когда машина сошла с конвейера, непросто – весь ее кузов покрыт грязью и мхом.

Под капотом британского роскошного вездехода прячется 3,5-литровый мотор V8, выдающий 165 лошадиных сил. Благодаря нему автомобиль был способен разгоняться до 170 километров в час.

Не менее интересной находкой, оставленной примерно в том же месте, что и внедорожник, стал седан Subaru Impreza первого поколения. Японская 4-дверка, судя по видео, находится в ужасном состоянии. Ее кузов покрыт толстым слоем из копоти, грязи и листьев, а колеса в буквальном смысле вросли в землю.

Блогеру даже удалось заглянуть внутрь этого «Субару», где обнаружились некоторые вещи его прежних владельцев, а также мусор и следы паутины.

Помимо Range Rover и Subaru Impreza на кадрах с видео можно заметить немало других брошенных автомобилей в этой местности, самой известной из которых является Nissan Almera.