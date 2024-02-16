Бюджетные кроссоверы Hyundai Creta и Honda Elevate станут полностью электрическими

Популярнейший компактный кроссовер Hyundai Creta, а также недавно появившийся на рынке развивающихся стран «паркетник» Honda Elevate в ближайшие годы переберутся в мир электромобилей. С такой информацией сегодня вышла статья в издании «ICN», раскрывшем всем известные подробности об обоих этих новинках.

Hyundai Creta EV

«Батарейная» модификация «Креты», по слухам, будет основана на недавно пережившем обновление кроссовере с дизельным двигателем внутреннего сгорания. Машина должна получить точно такой же дизайн, но специфические функции, адаптированные для электрической силовой установки.

Подробности о силовом агрегате машины все еще засекречены, но инсайдеры указывают на высокую вероятность использования в Creta EV скромного аккумулятора емкостью 45 кВт/ч. В качестве двигателя для кроссовера может выступить мотор Kona EV, расположенный на передней оси, который обеспечивает расчетную выходную мощность в 138 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента.

Выпуск электрической «Креты» планируют начать в 2025 году.

Honda Elevate EV

Компания Honda активно переводит свой модельный ряд на электрическую тягу, причем касается это не только мировых бестселлеров бренда, но и машин для азиатских рынков. Одна из них – небольшой кроссовер Elevate, являющийся прямым конкурентом Hyundai Creta.

Сейчас машина проходит под кодовым наименованием DG9D. Никакой технической информации о ней нет, но известно, что появления такого «паркетника» стоит ждать не раньше 2026-2027 года.