Hyundai хочет выпустить конкурента Toyota Land Cruiser Prado 

Компания Hyundai рассматривает вариант завоевания рынков, где популярны приключенческие внедорожники. Одними из них считаются Toyota Land Cruiser Prado и Lexus GX, пользующиеся среди покупателей высоким спросом.

Как раз для этих моделей Hyundai может выпустить конкурента, который, по слухам, имеет шансы оказаться если не рамным внедорожником, то кроссовером с продвинутой системой полного привода и высоким клиренсом.

По информации американского издания «Automotive News», сейчас корейцы заняты тем, что активно изучают интересы своих клиентов, которые в последнее время перекинулись на формат приключенческих поездок. И в качестве ответа на этот запрос собираются выпустить на зарубежные рынки новинку.

Как она будет называться пока неизвестно, но накануне выяснилось, что в Австралии был зарегистрирован товарный знак «XRT Pro».

По слухам, шильдик предназначен для некой внедорожной модели Hyundai, но будет ли он применен к долгожданному конкуренту Toyota Land Cruiser с лестничной рамой, о котором ходят слухи в последние годы, пока неизвестно.

Вместе с тем не исключено, что название «XRT Pro» задействуют для серийной версии концепта Hyundai Santa Fe XRT Concept, представленного в 2023 году и отличающегося от простого кроссовера нового поколения увеличенным клиренсом, набором внедорожных аксессуаров, а также наличием «грязевых» покрышек.