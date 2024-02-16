В Россию начали ввозить новый 5-метровый японский кроссовер, который бросает вызов Lexus и Infiniti

Компания Mazda свернула производство своих машин на заводе во Владивостоке еще в 2022 году, перед этим прекратив поставки как комплектов для их сборки, так и самих автомобилей из Японии. Но популярные в России «Мазды» никуда не делись и все еще продаются на нашем рынке.

А недавно гамма моделей этой компании пополнилась новым флагманом бренда в SUV-сегменте, который претендует на статус премиума.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры начали ввозить в РФ новые кроссоверы Mazda CX-90. Это машины 2024 года выпуска, которые поставляются к нам обходными путями из нескольких стран, в том числе из США.

CX-90 является самым крупным автомобилем в гамме Mazda. Его длина составляет более 5 метров, а расстояние между осями превышает отметку в 3 метра. Кроме того, это самая дорогая и роскошная машина на сегодняшний день в линейке компании.

Трёхрядный внедорожник проектировали в первую очередь для американского рынка, где ему предстояло навязать конкуренцию продукции премиальных брендов Lexus и Infiniti.

В Россию приехала партия из машин, оснащенных как подключаемой гибридной системой (PHEV) на базе 2,5-литрового «атмосферника», так и 3,3-литровым «мягким» гибридом. Мощность первой связки составляет 327 лошадиных сил, а второй 345 л.с. соответственно. Привод – полный, а трансмиссия – классический «автомат».

Цены на самую роскошную модель Mazda в России сегодня стартуют от 8 миллионов рублей.