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Раскрыты сроки появления нового компактвэна Honda Freed

Он изменится внешне и технически

Текст: Ростислав Архипов

Много лет назад Honda решила создать на базе компактной модели Fit/Jazz небольшой минивэн, который бы обладал вместительным салоном, но при этом сохранял небольшие габариты. Текущее поколение Freed появилось в 2016-м, а через 3 года пережило обновление.

Теперь машину ждет переход в третью генерацию. Накануне японские СМИ раскрыли о ней новые подробности, а также назвали предварительные сроки дебюта.

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Журнал «BestCarWeb» сообщает о том, что третье поколение Honda Freed увидит свет уже этой весной. Премьера машины может состояться в течение марта 2024 года, а продажи начнутся летом (ориентировочно в августе).  

Инсайдеры из Японии пишут, что реформенный компактвэн будет представлять собой серьезную эволюцию по сравнению с нынешним Freed, появившимся в 2016-м. 

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Машину собираются продавать сразу в нескольких вариантах компоновки салона, а также в кросс-модификации Crosstar (на рендере ниже). Но главным изменением в компактвэне станет совсем не это, а ее силовой агрегат.

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Если сейчас Honda Freed продается в «Стране восходящего солнца» исключительно в простой гибридной модификации, то новая вариация этой модели получит современный агрегат e:HEV, который совместит в себе атмосферный двигатель и два электромотора, заменяющие машине коробку передач.

Главным конкурентом на рынке для автомобиля станет Toyota Sienta.  

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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