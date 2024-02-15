Стало известно, сколько владельцев Tesla не купит такой снова

Ежегодно издание «Consumer Reports» проводит опросы автовладельцев, в которых выясняют насколько они лояльны к тем или иным брендам. В прошлые годы американская компания Tesla, выпускающая электромобили, неизменно побеждала в номинации «Самый любимый автомобильный бренд», но рейтинг автопроизводителя начал стремительно падать.

Согласно опросу, проведенному в начале 2024 года, порядка 26% обладателей машин Tesla не собираются покупать их снова.

Это по-прежнему один из самых небольших показателей среди всех остальных автопроизводителей, но его резкий рост может стать для компании проблемой, учитывая общее растущее недовольство электромобилями в целом.

Главное, за что владельцы «Тесла» хвалят свои машины, это за опыт вождения (включает ускорение и управляемость), по которым бренд Илона Маска обходит Rivian, Porsche, BMW, Genesis и Lincoln.

Кроме того, обладателей автомобилей «Тесла» устраивают относительно невысокие расходы на владение такими машинами.

А вот в список минусов автопроизводителя были занесены неудобство эксплуатации и невысокий комфорт.

Что касается самого важного вопроса: «Купили бы вы эту машину снова?», 74 процента владельцев Tesla ответили удовлетворительно, но 26% заявили, что не готовы пойти на этот шаг.

В итоге компания уступила по этому показателю не только занявшей первое место Rivian с лояльностью владельцев в 86%, но и Porsche, BMW и даже Mini.