Совершено новый Nissan Navara показали на первых изображениях

Пикап Navara появился в линейке Nissan в далеком 1997 году. Актуальная генерация этой модели продается с 2014 года и нуждается в кардинальной смене поколений даже несмотря на два рестайлинга, проведенных в 2019 и 2020-м годах.

Как будет выглядеть реформенный японский утилитарник на неофициальных изображениях показал независимый дизайнер из Малайзии, известный как «Theottle».

По мнению автомобильного художника, с переходом в следующую генерацию «Навару» ожидает существенное преображение по сравнению с ее предшественником. Машина получит дизайн, выглядящий более современно и при этом брутально.

Спереди пикап ожидает появление широкой радиаторной решетки с горизонтальными ламелями, а также С-образных дневных ходовых огней и нового высокого капота, а сзади других фонарей и откидной крышки грузового отсека.

Нижнюю часть кузова украсит «кроссоверный» пластиковый обвес, защищающий крылья и юбки пикапа от царапин при езде по бездорожью.

Никаких официальных подробностей о проекте нового Navara сейчас нет, но ходят слухи, что машина дебютирует в течение 2024 года. В ее основу ляжет платформа, которая будет совпадать по своей конструкции с другой популярной в этом сегменте моделью – Mitsubishi L200/Triton.

Линейка двигателей автомобиля пока засекречена, но не исключено, что через определенный период после запуска у «свежей» Navara появится как гибридная, так и полностью электрическая силовая установка.