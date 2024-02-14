Небольшой седан Honda по цене «Лады» готов к смене поколений

Небольшой седан Honda с названием Amaze, которое переводится как «изумительный/невероятный», появился в гамме японской марки уже давно, став чем-то вроде нашей Lada Granta для покупателей с развивающихся рынков.

Машина пережила первую смену генерации в 2018-м и прошла через рестайлинг в 2021-м, а сейчас пришел черед дебюта ее третьего поколения. Что о нем известно рассказали журналисты индийской автомобильной прессы.

Официальные сроки премьеры нового Honda Amaze пока не называются, но свежие инсайдерские «сливы» говорят о том, что машина может появиться на мировых рынках уже в 2024 году.

С переходом в свежую генерацию Amaze подвернется существенному преображению как внешне, так и технически, перебравшись на новую платформу, ранее использованную в проекте кроссовера Elevate.

Что касается визуальных изменений (их можно проследить на рендере выше), то они будут вдохновлены другими популярными «хондовскими» 4-дверками, недавно пережившими модернизацию (Honda Accord и Honda City). Основная из них – гораздо более покатая линия крыши, чем была раньше.

Согласно свежим слухам, несмотря на использование другой архитектуры, Amaze сохранит актуальный 1,2-литровый бензиновый атмосферный двигатель, работающий в паре с пятиступенчатой «механикой» или бесступенчатой коробкой передач CVT.

Отдача такого агрегата составит те же 90 лошадиных сил, что и раньше, а максимальный крутящий момент будет равен 110 Нм.