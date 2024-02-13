В Россию начали ввозить новый седан Nissan с потрясающей экономичностью

Компания Nissan, как и большинство других зарубежных автопроизводителей, покинула Россию еще в прошлом году, попутно избавившись от собственного завода в Петербурге. Но на этом история этой японской марки в РФ не закончилась.

Автомобили «Ниссан» по-прежнему остаются в продаже в России благодаря усилиям параллельных импортеров. А недавно они начали ввозить к нам седан, который обладает выдающейся экономичностью.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, «серые» дилеры начали торговать на отечественном рынке 4-дверками Nissan Sylphy. Машины 2024 года выпуска приехали в РФ напрямую из Китая, где осуществляется их сборка.

Их длина равна 4,6-метрам, ширина – 1,8-метрам, а высота – 1,4-метрам. Расстояние между осями составляет 2,7-метра. Таким образом, речь идет об автомобилях C-класса, которые по габаритам сопоставимы с бестселлерами Toyota Corolla и Hyundai Elantra.

Особенностью Nissan Sylphy является его выдающаяся экономичность, ставшая возможной благодаря использованию гибридной силовой установки E-Power.

Седан укомплектован 1,2-литровым ДВС, но приводит в движение его не он, а электромотор мощностью 136 лошадиных сил (300 Нм). Бензиновый агрегат в связке нужен только для того, чтобы подзаряжать батарею 4-дверки.

Согласно паспортным данным, в среднем на преодоление 100 километров пути Nissan Sylphy расходует 3,9-литра топлива, что можно считать выдающимся результатом с учетом бесконечного роста цен на горючее в России.

Сколько стоит такой седан? Минимальный прайс на машины 2024 года в России сейчас составляет 3 миллиона рублей.