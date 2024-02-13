ДомойАвтоновости сегодняВ Россию начали ввозить новый седан Nissan с потрясающей экономичностью

В Россию начали ввозить новый седан Nissan с потрясающей экономичностью

Его выпускают в Китае

Текст: Алексей Шмидт
adbbef71 2f03 4336 9418 db333bfaf4b7

Компания Nissan, как и большинство других зарубежных автопроизводителей, покинула Россию еще в прошлом году, попутно избавившись от собственного завода в Петербурге. Но на этом история этой японской марки в РФ не закончилась.

Автомобили «Ниссан» по-прежнему остаются в продаже в России благодаря усилиям параллельных импортеров. А недавно они начали ввозить к нам седан, который обладает выдающейся экономичностью.

nissan sylphy4

Как стало известно Daily-Motor.Ru, «серые» дилеры начали торговать на отечественном рынке 4-дверками Nissan Sylphy. Машины 2024 года выпуска приехали в РФ напрямую из Китая, где осуществляется их сборка. 

Их длина равна 4,6-метрам, ширина – 1,8-метрам, а высота – 1,4-метрам. Расстояние между осями составляет 2,7-метра. Таким образом, речь идет об автомобилях C-класса, которые по габаритам сопоставимы с бестселлерами Toyota Corolla и Hyundai Elantra.

nissan sylphy5

Особенностью Nissan Sylphy является его выдающаяся экономичность, ставшая возможной благодаря использованию гибридной силовой установки E-Power.

Седан укомплектован 1,2-литровым ДВС, но приводит в движение его не он, а электромотор мощностью 136 лошадиных сил (300 Нм). Бензиновый агрегат в связке нужен только для того, чтобы подзаряжать батарею 4-дверки. 

nissan sylphy7

Согласно паспортным данным, в среднем на преодоление 100 километров пути Nissan Sylphy расходует 3,9-литра топлива, что можно считать выдающимся результатом с учетом бесконечного роста цен на горючее в России. 

Сколько стоит такой седан? Минимальный прайс на машины 2024 года в России сейчас составляет 3 миллиона рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+