Новое поколение большого кроссовера Hyundai Palisade (2026) показали на рендерах

Компания Hyundai работает над проектом нового поколения своего самого крупного на данный момент кроссовера – Palisade. С каждым месяцем тестовые машины этой модели все чаще попадают в объективы фотошпионов, а это значит, что премьера реформенного вседорожника становится ближе.

Заглянуть в будущее и понять, как будет выглядеть новый Palisade решили независимые дизайнеры из ателье «NYMammoth», опубликовавшие серию рендеров такого кроссовера.

По задумке авторов, машина предстала на изображениях с заметно более свежим дизайном.

Кроссоверу достался угловатый стиль, который ранее был опробован в проекте нового Santa Fe, а также совершенно новая конфигурация фар и задних фонарей, более крупная радиаторная решетка и переработанный профиль, подчеркивающий увеличившуюся длину машины.

Но новый Palisade ждет появления не только более смелого экстерьера, а еще и существенно доработанная техническая часть. Автомобиль, проходящий сейчас под заводским наименованием LX3, собираются построить на другой архитектуре, поддерживающей увеличенную длину колесной базы.

За счет использования новой «тележки» кроссовер сможет существенным образом прибавить с точки зрения пространства на третьем ряду, тем самым бросив вызов по этому показателю конкурентам в лице Toyota Grand Highlander и Honda Pilot.

Под капотом машины должно расположиться два варианта силовых агрегатов на выбор: 2,5-литровый «гибрид» и 3,5-литровый V6 с турбонаддувом, который заменит актуальный 3,8-литровый двигатель. Связку обоим составит автоматическая коробка передач и система полного привода.

Премьера модернизированного Hyundai Palisade запланирована на 2026 год.