В Германии за 1,5 миллиона рублей продают идеальную 32-летнюю Lada Niva 

Объявлений о продаже внедорожников Lada Niva на российской «вторичке» сейчас очень много, но найти среди них машины старых годов выпуска, которые за свою жизнь практически не ездили, почти невозможно. Зато такие автомобили есть в Германии.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ европейских классифайдов, обнаружив на одном из них предложение о покупке российского внедорожника Lada Niva 1992 года выпуска.

Уникальной особенностью конкретно этой машины является не только красный цвет кузова, но и идеальное состояние. Согласно описанию к объявлению, внедорожник за 32 года проехал менее 900 километров и технически является практически новым автомобилем.

Внешне и внутренне машина выглядит так, будто только сошла с конвейера, а в ее салоне до сих пор сохранились полиэтиленовые накидки.

Внедорожник укомплектован 1,3-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 64 лошадиные силы (92 Нм крутящего момента). Трансмиссия – механическая, а привод – полный.

Никаких подробностей о машине не приводится и предлагается узнать всю историю автомобиля по запросу, да и то исключительно потенциальному покупателю. При этом судя по имени и фамилии продавца он является выходцем из бывшего СССР.